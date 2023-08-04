Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний
Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний.
Выплатить налог на сверхприбыль обяжут юрлица, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли.
Совет Федерации одобрил закон 28 июля. Налог на сверхприбыль будет разовым. Уплатить его компании, подходящие по критериям, должны до 28 января 2024 года.
Как рассказывал министр финансов страны Антон Силуанов, поступившие платежи государство направит на поддержку семей с детьми — «на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей».
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