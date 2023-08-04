Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний.

Выплатить налог на сверхприбыль обяжут юрлица, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли.

Совет Федерации одобрил закон 28 июля. Налог на сверхприбыль будет разовым. Уплатить его компании, подходящие по критериям, должны до 28 января 2024 года.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как рассказывал министр финансов страны Антон Силуанов, поступившие платежи государство направит на поддержку семей с детьми — «на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей».



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Маргарита Головатенко