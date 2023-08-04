В Казани ФСБ задержала сторонника террористического украинского формирования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 29-летнего жителя Казани по подозрению в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.



СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая в соответствии с российским законодательством признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По данным Управления ФСБ по республике, задержанный изготавливал технические средства для нападения на объекты городской инфраструктуры. Еще он организовывал незаконные акции, на которых распространял идеи украинского национализма.

Казанец признался в содеянном. Он рассказал, что переписывался с представителями ВСУ — они давали ему задания совершать диверсии на железных дорогах и вышках сотовой связи.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Спецслужбы фиксируют в Татарстане значительный рост попыток совершения противоправных акций, организованных украинскими спецслужбами. Украинские националисты под видом сотрудников российских правоохранительных органов и банков осуществляют звонки жителям республики, в ходе которых оказывают психологическое воздействие для вовлечения в преступную деятельность: поджоги военкоматов, административных объектов и объектов транспортной инфраструктуры.

В УФСБ напомнили — совершение указанных преступлений может быть квалифицировано как теракт, за который предусмотрена ответственность до 20 лет лишения свободы.



За последние дни в Казани совершили три попытки поджога военкоматов. Вечером 29 июля 62-летняя женщина после угроз мошенников облила бензином и подожгла стену военного комиссариата Кировского и Московского районов на Кызыл-Армейской улице. Еще одну попытку предприняли днем 31 июля — тогда целью стало здание на ул. Аэропортовской. В третий раз коктейль Молотова бросили в служебную машину у здания на ул. Лукина.

Руководство МВД по Татарстану сообщило, что задержанные за поджоги казанцы первоначально столкнулись с дистанционным мошенничеством, а потом были втянуты в более серьезные преступления.

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Маргарита Головатенко