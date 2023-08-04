Турпоток в Татарстан в первом полугодии сократился на 2,8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан за январь — июнь 2023 года посетили 1 856 070 туристов. Это на 2,8%, или на 54,2 тысячи человек, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В первом полугодии 2022-го республику посетили 1 910 313 путешественников.

За январь 2023 года в Татарстане побывали 273 765 туристов, следует из данных Росстата. В феврале республику посетили 271 322 человека.

В марте Татарстан принял 313 986 путешественников, в апреле — 307 039, а в мае — 323 310. За первый месяц лета республику посетили — 366 648 человек. Таким образом, в июне зарегистрировали наибольший за полгода турпоток в регион.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — май 2023 года Татарстан посетили 1 489 422 туриста. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству туристов Татарстан по итогам пяти месяцев занимал среди 14 регионов Приволжского федерального округа первое место.



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Татьяна Демина