Кремль опубликовал совместное заявление Владимира Путина и глав африканских стран

Кремль опубликовал совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров семи стран, представляющих Африканскую мирную инициативу, по итогам встречи 28 июля в Санкт-Петербурге на саммите «Россия — Африка».



Африканские лидеры на встрече отметили достижение прогресса по гуманитарным вопросам, в частности, связанным с правами детей в зонах боевых действий и обменом пленными между Россией и Украиной. Они согласились, что в дальнейшем гуманитарные усилия будут приносить результаты.

Также лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки в полном объеме. Прозвучал призыв к ООН о принятии мер для разблокировки 200 тыс. тонн российских удобрений в портах Евросоюза и их доставки в страны Африки.

Встреча 28 июля стала второй в рамках обсуждения африканской мирной миссии.

Российский лидер Владимир Путин считает, что отношения между Россией и ЮАР становятся «более насыщенными»:

— Что касается российско-южноафриканских отношений, то они основываются на принципах стратегического партнерства, взаимодействие между нашими странами становится все более насыщенным и разнообразным.

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Маргарита Головатенко