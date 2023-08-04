Минобороны России: ВСУ с начала наступления потеряли более 43 тысяч военнослужащих

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Потери ВСУ с начала наступления в течение июня-июля составили более 43 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В данных не учтены эвакуированные в госпитали Украины и за рубеж раненые и иностранные наемники и военнослужащие, ликвидированные в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах, отмечает RT.

На линии боевого соприкосновения с начала летнего наступления ВСУ было уничтожено свыше 4,9 тысячи единиц украинского вооружения. Среди них 1 831 танк и другие бронированные машины, в том числе 25 Leopard, 21 Bradley.

В июле президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен признавал, что контрнаступление идет тяжело.



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Маргарита Головатенко