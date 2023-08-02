Итоги дня: Путин отправится в Турцию, дезертир с гранатой в Башкирии, новые штрафы для электросамокатчиков
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 2 августа:
- В Башкирии дезертир угрожал взорвать гранату на Нагаевском шоссе под Уфой. На место выезжал глава республики Радий Хабиров. Он переговорил с мужчиной 1984 года рождения, на которого завели уголовное дело за оставление части. После разговора военнослужащий сдался, взрывное устройство передали Росгвардии.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Они договорились о визите российского лидера в Турцию. Эрдоган заявил Путину, что Анкара продолжит прикладывать интенсивные усилия для возобновления зерновой сделки.
- В России отметили День Воздушно-десантных войск. В честь праздника в Казани на мемориальном комплексе «Курган» открыли памятную плиту участнику Великой Отечественной войны, известному парашютисту Павлу Клетневу. Он, будучи старейшим десантником Татарстана и России, умер в прошлом году в возрасте 97 лет.
- Владимир Путин рассказал, что Россия готовит соглашения о зоне свободной торговли с несколькими африканскими странами. Это Египет, Марокко, Тунис и Алжир.
- Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих направлений для российских туристов, заняв четвертое место. На первом месте — Мальдивы, на втором — Куба, на третьем — Шри-Ланка.
- Казанским судом заочно арестован 34-летний менеджер частно-банковского обслуживания казанского филиала АО «Газпромбанк» Айнур Зайдуллин. Россию он успел покинуть до предъявления обвинения в краже в особо крупном размере. МВД объявило его в международный розыск.
- Госпрограмма развития транспортной системы Татарстана до 2030 года не получила поддержку заинтересованных министерств. Проект, предполагающий семилетнюю стратегию развития, стоимостью в полтриллиона рублей, властям пришлось свернуть и вернуться к предыдущей программе, рассчитанной лишь до 2025 года.
- Подполковнику Иреку Магасумову из Татарстана президент России Владимир Путин вручил в Кремле звезду Героя России. Также уроженец Мамадыша удостоен ордена Мужества. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил его с присвоением звания Героя России.
- Бывшего директора Казанского ипподрома Марата Гильфанова освободили из-под домашнего ареста. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
- Верховный суд России оставил в силе приговор экс-советнику главы «Роскосмоса». Он продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года в колонии строго режиме по статье 275 Уголовного кодекса — «Государственная измена».
- В Татарстане планируют повысить стоимость горячего питания в школах с 1 января 2024 года. Она должна составить 66,76 рубля вместо планируемых ранее 61,3 рубля. К 2026 году сумма вырастет до 72,21 рубля.
- Директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов покинул пост. Решение он принял по собственному желанию, отработав на этой должности 11 лет.
- В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. Она ожидается местами со 2 по 10 августа.
- Количество самозанятых в России с начала 2023 года выросло на 1,5 млн человек, или в 1,2 раза. В стране насчитывается уже 8,062 млн плательщиков налога на профессиональный доход.
- Казанский кремль в первом полугодии 2023 года посетили 1,98 млн человек — на 18,5% больше, чем в прошлом году. Туристы также активно посещали Богородицкий монастырь, улицу Баумана, Старо-Татарскую слободу и Кремлевскую набережную.
- За январь — июнь 2023 года в России побывали 187,8 тысячи туристов из других стран. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло в 2,3 раза. Наибольшее число путешественников приехало из Китая — 32,3 тысячи человек.
- В России предлагают наказывать штрафами за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также за их вождение в нетрезвом виде. Законопроект, который также предусматривает наказание за езду вдвоем на электросамокатах, подготовил сенатор Артем Шейкин.
Ключевые события 525-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что ночью 2 августа киевским режимом предпринята попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-Морского Флота, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Украинский катер своевременно обнаружили и уничтожили.
- На Краснолиманском направлении отражена атака ВСУ около Нововодяного (ЛНР). На Херсонском направлении украинские войска потеряли до 45 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и три гаубицы «Мста-Б».
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России за сутки нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах. Уничтожено еще 28 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьПроисшествияБизнесКультураЭкономика
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