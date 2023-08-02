В школах Татарстана с 2024 года повысят цены на школьное питание

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане планируют повысить стоимость горячего питания в школах с 1 января 2024 года, следует из проекта постановления, разработанного республиканским Минфином.



Проект корректирует нормативы и среднюю стоимость горячего питания в начальных классах школ.

На 2023 года средняя стоимость горячего питания на одного учащегося младшей школы определена в размере 58,94 рубля. Согласно документу, с 2024 года она составит 66,76 рубля вместо планируемых ранее 61,3 рубля. В 2025 году норматив установят на уровне 69,43 рубля вместо 63,75 рубля. В 2026 году сумма вырастет снова — уже до 72,21 рубля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте в мэрии Казани предупреждали, что стоимость комплексов питания в школах Казани с 3 апреля повысится в среднем на 5—7 рублей. Власти уточнили, что изменение цен коснется только половины казанских школьников, так как 45% учеников получают горячее питание бесплатно.



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Маргарита Головатенко