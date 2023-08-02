Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Летом 2023 года Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих направлений для российских туристов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.



— Такого не было за всю историю туризма, это направление всегда считалось массовым и доступным, — приводит «Интерфакс» ее слова.

По словам Ломидзе, самым дорогим направлением стали Мальдивы, где в среднем стоимость поездки на двоих на 10 дней составляет 390 тыс. рублей. Второе место у Кубы: средний чек при аналогичных условиях — 238 тысяч, третье место у Шри-Ланки — 213 тысяч. Турция в этом рейтинге заняла четвертое место со средним чеком 183—185 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самое дешевое направление этим летом — Россия. Средний чек на двоих с перелетом составит 80—85 тыс. рублей.

— По сравнению с летом 2022 года повышение цен составляет 15% на всех направлениях. В России эта динамика даже чуть меньше, чем на зарубежных направлениях, — сказала исполнительный директор АТОР. Она объяснила это тем, что рубль стал слабее по отношению к доллару и евро.

Вместе с тем Турция осталась одним из самых востребованных направлений для поездок среди российских туристов. Например, жители Казани в июне этого года чаще выбирали для поездок именно ее.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко