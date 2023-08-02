Глава Башкирии выехал на место переговоров с дезертиром, угрожающим взорвать гранату
Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место переговоров с дезертиром, угрожающим взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
По данным источника издания в экстренных службах, переговоры ведут с мужчиной 1984 года рождения, на которого было заведено уголовное дело за оставление части. Сегодня его везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и стал угрожать взорвать их.
Нагаевское шоссе перекрыли, образовалась пробка.
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