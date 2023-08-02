Глава Башкирии выехал на место переговоров с дезертиром, угрожающим взорвать гранату

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место переговоров с дезертиром, угрожающим взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По данным источника издания в экстренных службах, переговоры ведут с мужчиной 1984 года рождения, на которого было заведено уголовное дело за оставление части. Сегодня его везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и стал угрожать взорвать их.

Нагаевское шоссе перекрыли, образовалась пробка.

realnoevremya.ru (архив)

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко