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Глава Башкирии выехал на место переговоров с дезертиром, угрожающим взорвать гранату

13:04, 02.08.2023
Глава Башкирии выехал на место переговоров с дезертиром, угрожающим взорвать гранату
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место переговоров с дезертиром, угрожающим взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По данным источника издания в экстренных службах, переговоры ведут с мужчиной 1984 года рождения, на которого было заведено уголовное дело за оставление части. Сегодня его везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и стал угрожать взорвать их.

Нагаевское шоссе перекрыли, образовалась пробка.

realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Башкортостан

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