После разговора с главой Башкирии дезертир, угрожавший взорвать гранату, сдался правоохранителям
Военнослужащий, угрожавший взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, сдался после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым.
Взрывное устройство передали Росгвардии, сообщает «РИА Новости».
Радий Хабиров выезжал на место переговоров с дезертиром 1984 года рождения, на которого было заведено уголовное дело за оставление части. Сегодня его везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и стал угрожать взорвать их. Нагаевское шоссе было перекрыто, образовалась пробка.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии