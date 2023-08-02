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После разговора с главой Башкирии дезертир, угрожавший взорвать гранату, сдался правоохранителям

13:30, 02.08.2023 1
После разговора с главой Башкирии дезертир, угрожавший взорвать гранату, сдался правоохранителям
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Военнослужащий, угрожавший взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, сдался после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым.

Взрывное устройство передали Росгвардии, сообщает «РИА Новости».

Радий Хабиров выезжал на место переговоров с дезертиром 1984 года рождения, на которого было заведено уголовное дело за оставление части. Сегодня его везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и стал угрожать взорвать их. Нагаевское шоссе было перекрыто, образовалась пробка.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:14
    Хороший тамада и конкурсы интересные.
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