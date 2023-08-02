В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Высокая — IV класс — пожарная опасность лесов в Татарстане ожидается местами с 2 по 10 августа.

Накануне, 1 августа, Кабмин Татарстана в связи с установлением IV класса пожароопасности ввел ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно будет действовать 21 день на всей территории лесного фонда Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 апреля. Его продлевали 12 раз. Оно действовало до 24 июля.



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Татьяна Демина