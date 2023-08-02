Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль ВМФ, сопровождавший гражданские суда в Черном море

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ночь на 2 августа киевский режим в юго-западной части Черного моря предпринял попытку атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда. Об этом проинформировали в Минобороны страны.

— Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен, — заявили в ведомстве, пишет «РИА Новости».

Накануне Минобороны России сообщило: в ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, контролировавшие судоходство в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. Украинские суда уничтожили огнем из штатного вооружения российских кораблей.



Также ночью 1 августа ВСУ осуществили попытку террористической атаки с помощью трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Корабли ВМФ России, которые сопровождали их, своевременно обнаружили украинские катера и уничтожили их.



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Татьяна Демина