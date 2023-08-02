«Самый главный вопрос — это смещение приоритетов работы Дома дружбы народов»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов покинул пост, сообщила «Реальному времени» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.



Она отметила, что Шарипов покинул должность по собственному желанию. Информацией, на какую должность он перешел, министр не располагает.



Она отметила, что Дом дружбы народов сейчас занимается не только проведением мероприятий, но и регулированием ряда правовых вопросов среди людей, пребывающих на территории Татарстана и на территории России:

— В любом случае на будущее самый главный вопрос — это смещение приоритетов работы Дома дружбы народов, — заключила Аюпова.

Ирек Шарипов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ирек Шарипов родился в Агрызском районе Татарстана, окончил в 1993 году КГУ по специальности «журналистика». Он возглавлял Дом дружбы народов республики с 2012 года. С 2017 года — заместитель председателя совета Ассамблеи народов России и совета Ассамблеи народов Татарстана, с 2019 года — заместитель председателя совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия татар».

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Маргарита Головатенко