Глава Башкирии: угрожавший взорвать гранату в Уфе самовольно оставил воинскую часть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мужчина, угрожавший взорвать гранату в Уфе, оставил воинскую часть самовольно, рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.



— Есть такая проблема «пятисотых». Каждый может оступиться, и не нам их судить. Это тяжело... К сожалению, закон нарушен. Я поручился, что буду ему помогать. Таким ребятам надо помочь. Хотя еще раз говорю, неправильно, если каждый за гранату хвататься будет. Так мы решения не найдем, — приводит его слова RT.

Радий Хабиров выезжал на место переговоров с дезертиром 1984 года рождения, на которого было заведено уголовное дело за оставление части. Сегодня его везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и стал угрожать взорвать их. Нагаевское шоссе было перекрыто, образовалась пробка.

После разговора с Радием Хабировым военнослужащий сдался, взрывное устройство передали Росгвардии.

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Маргарита Головатенко