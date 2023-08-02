Рустам Минниханов поздравил татарстанского подполковника с присвоением звания Героя России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил уроженца республики подполковника Ирека Магасумова с присвоением звания Героя России, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

— Это высокое звание, заслуженное Вами на поле боя, как и вся Ваша профессиональная биография, в прошлом выпускника Казанского танкового училища, является убедительным подтверждением Вашей верности воинскому и гражданскому долгу, а также большого личного мужества. Искренне горжусь Вами, доблестным сыном своего народа, — заявил раис.

Он также передал благодарности матери Ирека Магасумова Назире Габдульбаровне и пожелал подполковнику новый свершений.

Сегодня подполковнику Иреку Магасумову из Татарстана вручили награду в Кремле. Он получил звезду Героя России, которую передал лично президент России Владимир Путин.

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Елизавета Пуншева