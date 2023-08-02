Украли десятки миллионов: менеджера казанского филиала «Газпромбанка» объявили в международный розыск

Фото: коллаж Никиты Коновальцева/realnoevremya.ru, фото с сайта МВД.РФ

Как стало известно «Реальному времени», казанским судом заочно арестован 34-летний менеджер частно-банковского обслуживания казанского филиала АО «Газпромбанк» Айнур Зайдуллин. Страну он успел покинуть еще до предъявления обвинения в краже в особо крупном размере. МВД объявило банковского служащего в международный розыск.



Уголовное дело по факту кражи в «Газпромбанке» возбудили 11 марта 2023 года в казанском отделе полиции «Вишневский». 25 мая вынесли заочное постановление о привлечении Зайдуллина в качестве обвиняемого, а через несколько дней объявили в международный розыск.

По версии полицейских следователей, этот сотрудник банка и неустановленные лица с 2020 года похитили более 60 млн рублей, сообщают источники «Реального времени».

Впрочем, казанский телеграм-канал приводит цифру в 43 млн рублей и вкратце описывает предполагаемую схему хищений — с оформлением собственных банковских карт на имена реальных клиентов и подделкой документов о переводе этими клиентами средств на те карты, которые они и в руках не держали.

realnoevremya.ru

27 июня Вахитовский райсуд Казани по ходатайству следствия избрал в отношении уроженца Кукмора Айнура Зайдуллина заочный арест с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ. Это решение обжаловал известный в Казани адвокат.

Жалоба была рассмотрена в апелляционной инстанции 18 июля, решение о заочном аресте оставлено без изменений, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

«Реальное время» обратилось с запросом в АО «Газпромбанк». Ответ на него пока не получен. Однако в пресс-службе банка отметили: на должности исполнительного директора в подразделении филиала топ-менеджером филиала Зайдуллин не являлся.

В МВД Татарстана данное уголовное дело не комментируют.

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Ирина Плотникова