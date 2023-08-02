«Проект не был поддержан»: Татарстан свернул стратегию развития транспортной системы до 2030 года

Стратегия развития транспортной системы не нашла положительного отклика от заинтересованных ведомств

Как выяснило «Реальное время», нашумевшая госпрограмма развития транспортной системы Татарстана до 2030 года не была поддержана заинтересованными министерствами. Проект, о котором стало известно в марте текущего года, предполагал семилетнюю стратегию развития, чья реализация оценивалась в полтриллиона рублей. Однако не найдя одобрения и поддержки, властям пришлось вернуться к предыдущей программе, рассчитанной лишь до 2025 года. Какие изменения ждут транспортную инфраструктуру в ближайшие два с половиной года и к чему они должны привести — в материале «Реального времени».

«В настоящее время проект постановления находится на согласовании»

Новая стратегия развития транспортной системы Татарстана являлась продолжением предыдущей программы «Развитие транспортной системы РТ на 2014—2025 годы». Предполагалось, что, пройдя переходный 2022-й, она полностью вступит в свою законную силу, реализовав в 2023-м мероприятий почти на 70 миллиардов рублей. В целом же до 2030 года на нее планировалось потратить 453 миллиарда. При этом в сумму входили не только средства из республиканского и федерального бюджетов, но и из внебюджетных источников, а также муниципальных дорожных фондов.

Что касается прошлого года, то объем средств, направленных на развитие транспортной системы в регионе, достигал почти 130 миллиардов рублей. Из них большая часть приходилась на федеральный бюджет — 71 миллиард. Чуть меньше — на республиканский: 56 миллиардов. Из внебюджетных было привлечено 106 миллионов, а от муниципальных дорожных фондов — 1,4 миллиарда. В этом же году с небольшим опережением лидирует бюджет самого Татарстана — 35 миллиардов. Из федерального же планировалось выделить 33 миллиарда. В то же время из внебюджетных средств привлечено 622 миллиона, а из дорожных фондов — 1,3 миллиарда.

Конечными результатами госпрограммы, которая должна была продлиться до 2030 года, считались три основных пункта:

увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения до 60%;

увеличение удельного веса населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием, до 84%;

увеличение доли дорожной сети городских агломераций до 85,3%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако дойти до этих значений оказалось не суждено. Как стало известно «Реальному времени», в этом месяце власти вновь решили рассмотреть предыдущий проект, рассчитанный до 2025 года, внеся в него все необходимые изменения:

— В марте 2023 года было принято решение продлить государственную программу «Развитие транспортной системы РТ на 2014—2025 годы» до 2030 года. По итогам рассмотрения заинтересованными министерствами данный проект постановления Кабинета министров Татарстана не был поддержан. Во исполнение поручения (премьер-министра России, — прим. ред.) Михаила Мишустина о переводе государственных программ субъектов страны на новую систему управления Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики разработан проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы РТ на 2014—2025 годы» в соответствии с разработанными методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ субъектов и муниципальных программ. В настоящее время проект постановления находится на согласовании, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Четыре комплекса мероприятий за 101 млрд рублей

Госпрограмма развития транспортной системы до 2030-го была неразрывно связана со Стратегией развития Татарстана, которая рассчитана до того же года. Правки, внесенные в предыдущий — уже нынешний проект, также направлены на достижение ее показателей. При этом теперь они выглядят немного иначе:

обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях на уровне не менее 85%;

увеличение доли автомобильных дорог регионального значения в их общей протяженности не менее чем до 50%.

Сама госпрограмма делится на два основных этапа, один из которых уже пройден — с 2014 по 2023 год. Что касается второго, то он рассчитан с 2024 по 2026-й, однако последний год пока не предполагает финансирования. Таким образом, в ближайшие два года на развитие автомобильных дорог, мостов, развязок, железнодорожных путей, речных и авиаперевозок будет выделено более 101,4 миллиарда рублей. Их них 56,5 миллиарда планируется потратить в следующем году, а 44,8 миллиарда — в 2025-м.

В рамках этого финансирования на территории республики будут реализовываться сразу четыре мероприятия, чьи затраты представляют собой следующее (с 2024 по 2025-й):

Региональный проект «Развитие метрополитена в Казани» — 2 миллиарда рублей.

Региональный проект «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог» — 81 миллиард рублей.

Региональный проект «Повышение уровня безопасности транспортной системы» — 281 миллион рублей.

Комплекс процессных мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы РТ» — 18 миллиардов рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Вместе с этим в госпрограмме прогнозируются и некоторые показатели самих отраслей транспортной системы. Так, в рамках реализации ее мероприятий к концу следующего года могут быть достигнуты следующие значения:



перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения — 6,2 млн человек;

пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения — 263,2 млн пасс./км;

перевозка грузов железнодорожным транспортом — 16,8 млн тонн;

перевозка пассажиров водным транспортом — более 360 тысяч человек;

пассажирооборот водного транспорта — 11,31 млн пасс./км;

обслужено пассажиров аэропортами — 5,43 млн человек;

обслужено грузов аэропортами — более 4 тысяч тонн;

перевозка пассажиров автобусами — 304,5 млн человек;

пассажирооборот автобусов — 1 794,8 млн пасс./км;

перевозка пассажиров метрополитеном — 32,3 млн человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По итогам 2022 года доля транспортной отрасли в ВРП Татарстана составила 5,2%

Для Татарстана транспорт является одной из базовых отраслей хозяйства, а также одной из важнейших составных частей производственной и социальной инфраструктуры. Такая ситуация складывается за счет того, что республика находится на перекрестке главных транспортных путей:

автомагистралей и железнодорожных линий, идущих с востока на запад и связывающих сибирские регионы, Урал, Восточную Европу и запад России;

автомагистралей, железных дорог и речных артерий, идущих с юга на север и соединяющих черноморские регионы, протяженную территорию Поволжья, Московскую и Ленинградскую области.

О роли транспорта в экономике региона свидетельствует и его значительный удельный вес в основных производственных фондах. Так, по итогам прошлого года объем валового регионального продукта составил 3,865 триллиона рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. Доля валовой добавленной стоимости предприятий транспортной отрасли в ВРП оценочно составила 5,2%, что на 0,6% выше, чем в 2021-м.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Транспортные проекты в республике способствуют развитию международных коридоров

В настоящее время в Татарстане реализуется ряд проектов транспортно-транзитной системы, которые формируют международные коридоры, проходящие по всей стране. Обновленная госпрограмма «Развитие транспортной системы РТ на 2014—2025 годы» должна поспособствовать их скорейшему возведению и полному вводу в эксплуатацию:



Строительство трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Проект должен решить проблему перегруженности и разобщенности Закамской зоны, где сосредоточены предприятия нефтехимии, нефтепереработки, автомобилестроения и других отраслей.

Реконструкция М-7 «Волга» от границы Чувашии до развязки на Иннополис, в том числе обновление моста через реку Свиягу на 757-м километре автодороги;

Строительство М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, которая должна стать связующим звеном между создаваемой сетью скоростных автомобильных дорог, расположенных в европейской части России (М-11, ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь, М-4 «Дон»), с крупнейшими региональными центрами ПФО.

Возведение моста М-12 через Волгу, который свяжет Казанскую и Камскую экономические зоны. Также он соединит ОЭЗ «Иннополис» с предприятиями Камского инновационного территориально-производственного кластера.

Строительство автомобильной дороги Шали — Бавлы, проект направлен на развитие международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, а также призван соединить Казанскую и Альметьевскую экономические зоны.

Развитие территорий в рамках строительства дороги Алексеевское — Альметьевск, которая должна обеспечить динамику строительства жилья в республике в зоне тяготения на уровне 719 тысяч квадратных метров до 2038 года.

Строительство автомобильной дороги Шали — Бавлы. realnoevremya.ru /Артур Казанцев

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».