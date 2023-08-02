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Подполковнику из Татарстана присвоено звание Героя России — награду вручили лично в Кремле

14:45, 02.08.2023
Подполковнику из Татарстана присвоено звание Героя России — награду вручили лично в Кремле
Фото: скриншот realnoevremya.ru/kremlin.ru

Подполковнику Иреку Магасумову из Татарстана вручили награду в Кремле. Ее вручил лично президент России Владимир Путин.

Торжественная церемония прошла в Кремле. Ирек Магасумов получил звезду Героя России.

Ирек Магасумов — уроженец Мамадыша. Он также был удостоен ордена Мужества.

Владимир Путин подписал указ о награждении четырех жителей Татарстана государственными наградами России.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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