Подполковнику из Татарстана присвоено звание Героя России — награду вручили лично в Кремле
Подполковнику Иреку Магасумову из Татарстана вручили награду в Кремле. Ее вручил лично президент России Владимир Путин.
Торжественная церемония прошла в Кремле. Ирек Магасумов получил звезду Героя России.
Ирек Магасумов — уроженец Мамадыша. Он также был удостоен ордена Мужества.
Владимир Путин подписал указ о награждении четырех жителей Татарстана государственными наградами России.
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