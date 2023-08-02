Количество самозанятых в России с начала года увеличилось до 8,06 млн

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России по итогам июля составило 8,062 млн, продемонстрировав увеличение в 1,2 раза по сравнению с данными на конец 2022 года (6,56 млн). Об этом сообщает «Интерфакс».



По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), за последний месяц зарегистрировали 319,8 тыс. новых самозанятых. С регистрации сняты 108,3 тыс. человек.

В июле самозанятым начислено 4,99 млрд рублей налогов, что на 125,6 млн рублей меньше начислений за июнь.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По состоянию на июнь в России зарегистрированы 7,8 млн самозанятых. В январе их насчитывалось 6,7 миллиона.

В России более 95 тысяч человек от 14 до 17 лет, зарегистрированных в качестве самозанятых, по состоянию на 1 июля 2023 года — это на 20% больше значения лета 2022-го (78 тыс.), в июле 2021-го таких было 41 тысяча.



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Маргарита Головатенко