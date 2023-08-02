В Казани открыли памятную плиту известному парашютисту Павлу Клетневу

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (мемориальный комплекс «Курган»)

В Казани 2 августа, в День Воздушно-десантных войск России, открыли памятную плиту участнику Великой Отечественной войны, известному парашютисту Павлу Клетневу. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Памятную плиту установили на мемориальном комплексе «Курган». На ней изображен Павел Клетнев, указаны даты рождения и смерти и нанесена надпись «Никто кроме нас».

Рустам Минниханов напомнил, что Павел Клетнев вел активный образ жизни «до последних дней». С парашютом он прыгнул в том числе и в 95-летнем возрасте.



— Истинный пример для молодежи и для всех нас, как надо любить жизнь, любить родину, — написал Рустам Минниханов.

Павел Клетнев родился 12 ноября 1924 года в селе Рогозино Лаишевского района Татарстана. Во время Великой Отечественной войны его направили под Ленинград в 1106-й артиллерийский полк, где он участвовал в прорыве блокады. Он воевал в Венгрии, в Австрии и Чехословакии.

После окончания Великой Отечественной войны Павел Клетнев служил в Венгрии и Эстонии. В 1947 году он мобилизовался и вернулся в Казань. 37 лет проработал на Казанском электромеханическом заводе, где занимал должность начальника транспортного отдела.



Умер Павел Клетнев в мае 2022 года в возрасте 97 лет. Он был старейшим десантником России и Татарстана.

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Татьяна Демина