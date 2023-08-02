Осенью в Госдуму внесут законопроект о штрафах за превышение скорости на электросамокате

В России могут начать наказывать штрафом до пяти тысяч рублей за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), об этом говорится в тексте подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта.

Шейкин уточнил, что планирует вносить этот законопроект на рассмотрение в Госдуму осенью.

Объясняя необходимость инициативы, сенатор пояснил, что «с 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, которые устанавливают требования к пользователям СИМ, однако их соблюдение зачастую игнорируется. Одна из причин: отсутствие ответственности за нарушение норм ПДД новой категорией участников дорожного движения — лицами, управляющими СИМ».

Сумма штрафов начинается от 500 рублей и заканчивается 5 тыс. руб.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Также в России планируется ввести штрафы за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде, указывается в тексте законопроекта, который приводит "«РИА Новости».

— Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, — говорится в тексте документа.

Также законопроект предполагает наказание за невыполнение лицом, использующим для передвижения СИМ, требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Это правонарушение повлечет наложение «административного штрафа в размере 10 тысяч рублей».

В конце июля Министерство транспорта России сообщало, что хочет ввести дополнительные меры регулирования движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.



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Илина Хакимова