Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает канцелярия турецкого президента.

В ходе разговора стороны договорились о визите российского президента в Турцию.

Эрдоган заявил Путину, что Анкара продолжит прикладывать интенсивные усилия для возобновления зерновой сделки.

realnoevremya.ru (архив)

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявлял, что Путин может посетить Турцию, Индию и Китай в этом году.

— ...Мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию. Обещание было дано сразу после победы президента Турции на последних выборах.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко