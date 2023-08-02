Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает канцелярия турецкого президента.
В ходе разговора стороны договорились о визите российского президента в Турцию.
Эрдоган заявил Путину, что Анкара продолжит прикладывать интенсивные усилия для возобновления зерновой сделки.
Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявлял, что Путин может посетить Турцию, Индию и Китай в этом году.
— ...Мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию. Обещание было дано сразу после победы президента Турции на последних выборах.
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