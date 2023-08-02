Поток иностранных туристов в Россию вырос в 2,3 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — июнь 2023 года в России побывали 187,8 тысячи туристов из других стран, сообщает АТОР со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло в 2,3 раза.

Большая часть потока туристов из зарубежья пришлась на второй квартал 2023 года. За апрель — июнь Россию посетили 120,1 тысячи человек, или две трети всего турпотока.

Наибольшее число путешественников в январе — июне приехало из Китая — 32,3 тысячи человек. На втором месте среди стран, жители которых приезжали в Россию в первой половине года, — Турция — 20,6 тысячи туристов. Топ-3 замыкает ФРГ — 12,5 тысячи визитов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В число государств, представители которых активнее всего посещали Россию в первом полугодии, вошли также Туркмения, Иран, Казахстан, Польша, Киргизия, Индия и ОАЭ.

Россияне также продолжают активно путешествовать в другие страны. В этом году в пятерку самых дорогих направлений для них впервые вошла Турция. На первом месте Мальдивы, на втором — Куба, на третьем — Шри-Ланка. Турция на четвертой строчке.

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Татьяна Демина