Казанский Кремль с начала года посетили почти 2 млн человек

Казанский Кремль по итогам первого полугодия этого года посетили 1,98 млн человек, тогда как за аналогичный период 2022-го насчитали 1,67 млн туристов, сообщили в Комитете по развитию туризма татарстанской столицы.



Таким образом, за год показатель увеличился на 18,5%.

Кроме Казанского Кремля, туристы активно посещают Казанский Богородицкий монастырь, улицу Баумана, Старо-Татарскую слободу, Кремлевскую набережную.

В Казани сегодня работают 230 отелей, хостелов и гостевых домов. Средняя загрузка отелей на июнь составила 76% — это на 5% больше по сравнению с 2022 годом. За первое полугодие средний показатель загрузки оценивают в 62% — это самый высокий показатель с 2021 года. В среднем в Казань приезжают на три-четыре дня. Как и в прошлые годы, сохраняется высокий процент индивидуальных туристов.

По данным туроператоров, в этом сезоне в Казань приезжает больше всего туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Владимира, Челябинска, Перми, Самары, Саратова, Тюмени, Волгограда и Воронежа.

realnoevremya.ru (архив)

Из-за проведения в Казани 15 июля матча за Суперкубок России по футболу городские гостиницы были переполнены. По номерному фонду Татарстан в России занимает шестое место. Республику опережают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Московская область.



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Маргарита Головатенко