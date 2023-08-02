Верховный суд России оставил в силе приговор Ивану Сафронову по делу о госизмене

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Верховный суд России оставил в силе приговор экс-советнику главы «Роскосмоса», бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Он отбывает наказание по статье 275 Уголовного кодекса страны — «Государственная измена».



Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения. Заседание в Верховном суде России проходило в закрытом режиме, так как материалы уголовного дела находятся под грифом «совершенно секретно» пишет «РИА Новости». Представители СМИ присутствовали лишь на оглашении решения.

Напомним, Мосгорсуд признал Ивана Сафронова виновным в государственной измене в начале сентября прошлого года. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Приговор Ивану Сафронову стал самым суровым в практике российских судов по статье о госизмене за последние несколько лет. Кроме того, ему назначили штраф в 500 тысяч рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания.



Ивана Сафронова задержали в июле 2021 года. Ему вменяли передачу одной из спецслужб НАТО секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве. В начале ноября позапрошлого года стало известно, что ФСБ завершила расследование по его делу о госизмене.



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Татьяна Демина