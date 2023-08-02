Экс-директора Казанского ипподрома освободили из-под домашнего ареста

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Бывшего директора Казанского ипподрома Марата Гильфанова освободили из-под домашнего ареста. Информацию о смягчении меры пресечения «Реальному времени» подтвердил адвокат обвиняемого Юрий Некрасов.



Гильфанову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Экс-директора ипподрома задержали 5 апреля по подозрению в двух эпизодах мошенничества с бюджетными субсидиями на развитие племенного коневодства в Татарстане, 6 апреля райсуд санкционировал арест.

В апреле Верховный суд Татарстана заменил Гильфанову реальный арест домашним. В апелляции на смягчении меры пресечения настаивала не только сторона защиты, но и прокуратура.



Свое уголовное дело по двум эпизодам превышения полномочий получили и пока не установленные должностные лица министерства, которые одобрили выдачу субсидий без должной проверки закупленного товара



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Маргарита Головатенко, Ирина Плотникова