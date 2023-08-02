Россия готовит соглашения о торговле с четырьмя странами Африки

Россия готовит соглашения о торговле с несколькими африканскими странами — Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

— У нас готовятся соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом, Алжиром. Это все Северная Африка. На континенте так называемых точек развития больше гораздо, и есть очень интересные страны. Поэтому нам ни в коем случае нельзя упустить другие регионы. Континент огромный, и будет совершенно очевидно, по мнению многих экспертов, развиваться очень позитивно, будет нагонять то, что было упущено, может быть, за предыдущие десятилетия, — подчеркнул он во время совещания с членами правительства.

По словам президента, к этим вопросам необходимо подходить комплексно.

Напомним, участники форума «Россия — Африка» подписали 161 соглашение, приняли пять ключевых документов, также два важных документа были подписаны в присутствии президента России Владимира Путина. Из 161 соглашения 146 подписаны с иностранными организациями и органами власти.

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Елизавета Пуншева