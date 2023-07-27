Итоги дня: саммит Россия — Африка, налог для владельцев собак и кошек, переворот в Нигере
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 27 июля:
- ФСБ пытается отсудить у авиастроительной компании ПАО «Туполев» почти 800 млн рублей. В судебных материалах не указывается, какие исковые требования предъявлены к предприятию. Известно лишь, что иск службы безопасности принят к рассмотрению.
- Глава Минобороны Сергей Шойгу продолжает свой вояж по КНДР. На этот раз руководитель ведомства провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Стороны обсудили глобальную и региональную безопасность.
- Ночью с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. В связи с этим в стране приостановили работу учреждений. Мятежники ввели общенациональный комендантский час. В свою очередь Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников остановить подрыв демократических принципов в государстве и освободить президента Базума.
- Вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтай авиа» упал в республике Алтай. Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, во время ЧП погибли шесть человек, еще семеро пострадали. Всего на борту вертолета было 13 человек. По предварительной версии, инцидент произошел из-за того, что машина зацепилась за электрические провода. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
- Рустам Минниханов провел ряд официальных встреч с представителями африканских стран на форуме Россия — Африка: состоялись переговоры с министром иностранных дел Туниса Набилем Аммаром. Как сообщает пресс-служба раиса Татарстана, товарооборот между Татарстаном и Тунисом в прошлом году составил $12,6 млн, а в первом квартале 2023-го превысил $20 млн. Глава МИД Туниса предложил активизировать взаимодействие бизнес-миссий.
- Спортивные игры стран БРИКС в Казани пройдут с 12 по 23 июня в 2024 году. Как сообщил министр спорта России Олег Матыцин, в программу состязаний вошли 25 видов спорта. Их планируют провести на 12 спортивных объектах Казани. Добавим, что амбассадором соревнований может стать внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека.
- В Набережных Челнах арестовали главного энергетика ООО «Алабуга Девелопмент» Рустама Гумерова. В СИЗО он пробудет до 25 сентября. Гумерова подозревают в получении взятки в полмиллиона рублей. Как сообщили в ФСБ по Татарстану, задержание энергетика стало результатом оперативной разработки.
- Депутат Госдумы Владимир Бурматов выступил с инициативой обязать заводчиков собак и кошек платить налоги. Парламентарий считает, что это будет эффективный способ по борьбе с черными заводчиками животных. То есть с теми, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях
- Глава МИД Анголы выразил заинтересованность в изучении опыта Татарстана в промышленности. Как сказал ангольский министр иностранных дел Антониу Тете, им интересна разведка и добыча углеводородного сырья, которые развиты в республике. В свою очередь Рустам Минниханов выразил готовность региона расширять сотрудничество между регионом и Анголой.
- Мэрия Казани увеличила расходы на зарплаты муниципальных служащих. За январь — июнь 2023 года фактические расходы на оплату труда составили 834,3 млн рублей. Рост составил 22%, или 151,7 млн рублей.
- Власти Татарстана собираются расширить механизм выплат переселенцам: теперь выплачивать компенсации будут организациям, которые размещают переселенцев с Украины и из приграничных российских регионов. Деньги будут выплачиваться за размещение переселенцев из российских регионов, где введен максимальный и средний уровень реагирования.
- В Татарстане в выходные сохранится жаркая и неустойчивая погода. По прогнозу Гидрометцентра республики, в пятницу и субботу, 28 и 29 июля, Татарстан по-прежнему будет находиться в жаркой и неустойчивой воздушной массе. Локально возможны грозовые дожди, кратковременные усиления ветра, местами выпадет град. Ночью прогнозируется от +15 до +22 градусов, днем — от +31 до +36 °С.
- За год действия зерновой сделки с Украины вывезли 32,8 млн тонн грузов. Такие данные озвучил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, свыше половины вывезенного с украинской территории зерна — порядка 70% — поступило в богатые страны, в том числе в Европейский союз.
- Казанские краеведы выступили против мэрии города и установки памятника Карлу Марксу. Часть из них считает, что в Казани итак достаточно объектов, которые можно восстановить. Кроме этого, они не видят логики в этом решении.
- В Нижнекамске приступили к восстановлению дома, где взорвался газ. Как сообщил глава города Рамиль Муллин, на объект уже завезли более 30 кубометров бетона. По предварительным прогнозам, всего потребуется 90 кубометров. По словам мэра, в доме проведены работы по бетонированию подвального помещения, чтобы не допустить дальнейшего разрушения.
- Европейский центральный банк увеличил базовую ставку на 4,25% годовых. Решение было принято на совете управляющих регулятора. Ставка по депозитам увеличена до 3,75%, а по краткосрочным кредитам — до 4,5%.
- Рустам Минниханов поручил усилить работу республики в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса со странами Африки. Такое заявление он сделал после обсуждения в Санкт-Петербурге этих вопросов с представителями африканских стран.
- Всемирная организация здравоохранения отчиталась о распространении коронавирусной инфекции. За последний месяц эксперты ВОЗ не зафиксировали ни одного случая заражения вирусом. При этом, по их данным, за июль в мире выявлены 868 тысяч новых случаев коронавируса и 3,7 тысячи умерших пациентов.
- По данным Центрального банка России, ее международные резервы по состоянию на 21 июля составили $595,9 млрд, увеличившись за неделю на $1,5 млрд. Случилось это вследствие положительной переоценки.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретился с послом Центральноафриканской Республики Фредди Мапукой на саммите Россия — Африка. Как рассказал РБК глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый, встреча прошла 27 июля. Детали встречи не разглашаются.
- АвтоВАЗ собирается снова начать выпуск автомобилей Lada Largus в августе. Такое решение озвучил глава компании Максим Соколов. По его заверениям, на рынок будет выпущено 635 автомобилей, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus.
Ключевые события 519-го дня специальной военной операции на Украине:
- Владимир Путин подтвердил активизацию боевых действий на Украине в последние дни, в частности на Запорожском направлении. Президент сообщил, что боевые действия проходили в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии, 57-й армии Южного военного округа. При этом, по его словам, российские «солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма».
- Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за действий Украины, которая использует террористические методы. Как сказал постоянный представитель нашей страны при ООН Дмитрий Полянский, действия украинской стороны усугубляют кризис вокруг них.
- Как сообщает Минобороны России, за прошедшие сутки были нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США. Все цели были достигнуты.
- На Донецком направлении российская группировка войск «Южная» отразила девять атак украинской армии. Потери украинских военных составили свыше 210 человек, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы — американская AN/TPQ-50.
- На Краснолиманском направлении группировка «Центр» также отразила атаку ВСУ. В ходе боевых действий было уничтожено более 15 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также один автомобиль.
- На Южно-Донецком направлении военные из группировки войск «Восток» отбили атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты. Бой происходил в н .п. Урожайное Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.
- На Купянском направлении отряды группировки войск «Западная» уничтожили более 35 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- Также в районах н. п. Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
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Артур КазанцевОбщество Татарстан
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