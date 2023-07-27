В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуме предложили обязать заводчиков собак и кошек платить налоги. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, пишут «Известия».

— Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев, — пояснил он.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

По его словам, те, кто разводит животных, фактически обрекают их на страдания. Чтобы этого избежать, заводчики должны проходить официальную регистрацию, платить налоги, вакцинировать животных и содержать их в приемлемых условиях.

В начале июля сообщалось, что в КоАП России планируют внести новую статью «Пропаганда жестокого обращения с животными». Такой законопроект подготовили в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

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Елизавета Пуншева