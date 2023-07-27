Владимир Путин сообщил, что за год зерновой сделки с Украины вывезли 32,8 млн тонн грузов

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

За год действия зерновой сделки с Украины вывезли 32,8 млн тонн грузов. Такие данные озвучил президент России Владимир Путин.

По его словам, свыше половины вывезенного с украинской территории зерна — порядка 70% — поступило в богатые страны, в том числе в Европейский союз, пишет «РИА Новости». В то же время беднейшие государства Африки получили по зерновой сделке менее 1 млн тонн грузов.

Напомним, зерновая сделка прекратила свое действие с 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что черноморские договоренности не продлили, как делали это неоднократно, потому что их часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.



realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Россия готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если ее требования будут исполнены. «Выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России, сделать то одно, то другое, обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня», — комментировал ее прекращение Владимир Путин.

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Татьяна Демина