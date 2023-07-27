Сергей Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе беседы Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Кроме того, сегодня министр обороны примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов.

26 июля министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Корейской Народно-Демократической Республики. Как сообщает российское ведомтво, в разговоре с северокорейским коллегой он заявил о готовности Москвы последовательно развивать двусторонние связи по всем направлениям.

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Елизавета Пуншева