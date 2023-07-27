«Наши дети решат сами, как относиться к товарищу Марксу»: историки и краеведы Казани опять недовольны мэрией

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Карл Маркс в сквере Варваринской церкви

Как писало «Реальное время», власти Казани собираются вернуть на улицы города бюст немецкого философа и основоположника коммунизма Карла Маркса. Скульптурное изображение раньше стояло на пересечении улиц Петербургской (бывшей Свердлова) и Артема Айдинова. Его установили еще в 1949 году. Бюст немецкого философа стоял на постаменте из коричневато-серого полированного гранита цилиндрической формы на шестиугольном основании. На лицевой части постамента была выбита надпись, покрытая бронзовой краской: «К. Маркс». На реставрацию его забрали еще в 2005 году.

На прошлой неделе мэрия Казани объявила тендер на разработку проектной документации по установке скульптуры. На это собираются потратить 1,3 миллиона рублей. На инженерные изыскания и разработку научно-проектной документации исполнителю тендера отводят всего 10 месяцев, а прохождение экспертизы должно занять не больше 2 месяцев.

В Комитете внешнего благоустройства Казани отметили, что речь идет именно о реставрации старого, а не об установке нового памятника. «Запланирована реставрация бюста с размещением в сквере возле Варваринской церкви», — сообщили там.

Так памятник Карлу Марксу выглядел до реставрации скриншот realnoevremya.ru с сайта Центра культурного наследия Татарстана

Бюст на постаменте расположится на участке рядом с домом №69б по улице Карла Маркса. Это зеленая зона между отелем «Корстон» и Варваринской церковью. Об этом в мэрии говорили еще в 2021 году. К слову, как сказали «Реальному времени» в исполкоме, планы по месту установки монумента не изменились. Хотя до реставрации он стоял в другом месте города.

«Любить надо свою старину»

«Реальное время» опросило казанских краеведов по поводу возвращения памятника Карлу Марксу. Как рассказал краевед Леонид Абрамов, вместо памятника городским чиновникам стоило бы лучше задуматься над возвращением старинного названия улицы Арское Поле. По его мнению: «любить надо свою старину, ведь Арское Поле, как и Булак, Кабаны, Ташаяк, — древнейшие топонимы».

— Кроме Маркса, предлагаю установить памятники еще и Юнгу, Фрейду и другим замечательным философам. Думаю, инициаторы [возвращения бюста] не читали ни того, ни другого, ни третьего, — возмущается Абрамов.

В Казани обновленный памятник Ленину открыли в 2021 году realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Можно восстановить интересные мозаики и сграффито на дворцах культуры»

Краевед Марк Шишкин в возвращении памятника не увидел логики. По его мнению, в этом, наоборот, наблюдается дефицит идей.

— Если его восстанавливают, потому что раньше был бюст в другом месте, то давайте вспомним, что на улице Карла Маркса была церковь во имя Грузинской иконы, а на улице Татарстан была Казаковская мечеть и они были уничтожены в период господства идеологии марксизма. Может, их восстановим? — задался вопросом собеседник «Реального времени».

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Шишкин добавил: «Если Казани нужен еще один объект, связанный с советским периодом, то можно восстановить интересные мозаики и сграффито на дворцах культуры, привести в порядок все здания в стиле конструктивизма и сталинского неоклассицизма. А ведь на некоторые без слез смотреть невозможно».

— Если нужно создать смысловой «центр тяжести» в районе Варваринской церкви, то можно вспомнить, что в этом храме крестили поэта Николая Заболоцкого, что рядом была Сибирская застава, что в корпусе «Б» КНИТУ (КХТИ) провела юные годы академик Нечкина, фигура знаковая для исторической науки в СССР и автор прекрасных воспоминаний о Казани. И без Маркса много всего можно сделать, — заключил Марк Шишкин.

«Недовольные будут всегда, какой бы памятник ни восстановили»

А вот автор телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев относится к возвращению памятника Карлу Марксу положительно. По его словам, есть логика в том, что бюст будет установлен на одноименной улице.

— Это исторический объект, в отрыве от Маркса — он произведение искусства. Памятник мне нравился с самого детства, раньше он стоял на улице Петербургской. Вернуть памятник туда невозможно, поэтому его установят в маленькой зеленой зоне между Варваринской церковью и «Корстоном». Раньше это был неорганизованный сквер, теперь же он будет организован. Поэтому отношусь я к этому только положительно, — сказал Гордеев в разговоре с «Реальным временем».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Наш собеседник подчеркнул, что Карл Маркс — это великое имя, он был великим ученым, поэтому никаких проблем в том, что памятник ему появится, нет, и тут отсутствуют какие-либо противоречия. Гордеев добавил: «О памятнике говорилось давно, этому проекту как минимум лет пять. В публичную плоскость проект попал два года назад, сейчас начинается его реализация. Я бы не связывал это ни с политикой, ни с чем-либо другим. Просто так работают шестеренки у города, медленно, но верно».

— Недовольные будут всегда, какой бы памятник ни восстановили. Установите памятник Карлу Марксу, тут же появятся недовольные, почему не установили памятник кому-либо еще. Памятник уберут — также появится много недовольных. Это обычный процесс в большом городе. Споры будут всегда. Это наполняет городскую жизнь. Новость хорошая, дай бог, чтобы установили, в Казани появится еще один сквер. А мы, в конце концов, не будем забывать свою собственную историю, — сказал Ян Гордеев.

«Возмущение людей легко объяснить»

Казанский краевед и автор книги «Казань из окон трамвая» Алексей Клочков согласился с Гордеевым, что недовольные будут всегда. Но это легко объяснить тем, что все люди разные. Как сказал Клочков: «У нас кто-то еще не отошел от СССР, кто-то, наоборот, куда-то торопится. Люди разные. Одному так хочется, второму — другое».

— Мы поразительный народ в широком смысле, мы как будто довоевываем революцию до сих пор. Уже прошло 100 с лишним лет. Поэтому все это и возникает. Вот китайцы сказали, что у них есть Мао Цзэдун, и все, он сделал 70% хорошего и 30% плохого, и на этом все. Я считаю, что у них этому надо поучиться. А дети наши потом разберутся, — добавил краевед.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его мнению, Карл Маркс — это определенный слой нашей истории, он достаточно серьезный и глубокий. Поэтому надо быть очень аккуратным, никого не обидеть и не задеть.

— Я считаю, что течет история — и пусть течет, все решится само собой. Мы уже наделали дел за последние 100 лет, и повторять все это не хочется. Пусть все идет как идет, у нас есть новые районы и куча других былых героев, в честь которых можно назвать улицы. Наши дети решат сами, как относиться к товарищу Марксу, — высказался Клочков.

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Артур Казанцев