Жаркая и неустойчивая погода в Татарстане сохранится до конца июля

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в выходные сохранится жаркая и неустойчивая погода. Такой она будет и в начале следующей недели, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

В пятницу и субботу, 28—29 июля, Татарстан по-прежнему будет находиться в жаркой и неустойчивой воздушной массе. Локально возможны грозовые дожди, кратковременные усиления ветра, местами выпадет град. Ночью прогнозируется от +15 до +22 градусов, днем — от +31 до +36°С.

Дожди в Татарстане ожидаются и в воскресенье, 30 июля. Локально они будут сильными. Прогнозируется также ветер порывами до 17—22 м/с и град. Ночью температуры составят от +17 до +22 градусов. Днем в республике потеплеет до +26—31°С. на востоке — до +35°С.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник и вторник, 31 июля и 1 августа, неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится. Днем воздух прогреется до +24..+29 градусов, а на востоке — до +33°С.

В четверг, 27 июля, в полдень воздух на преобладающей территории Татарстана прогрелся до +28..+32 градусов. В Казани, напомним, сегодня ожидалось до +30..+32 градусов.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал Татарстану на 28—29 июля до +36—37 градусов. Аналогичная жара ожидается и в соседних регионах — Чувашии и Ульяновской области.



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Татьяна Демина