В Нижнекамске начали восстанавливать дом, в котором взорвался газ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

В Нижнекамске начали восстанавливать дом на Вахитова, 11, в котором утром 25 июля взорвался газ, сообщил мэр города Рамиль Муллин.



— Сегодня кипит работа по бетонированию подвального помещения, для укрепления фундамента и недопущения дальнейших разрушений, — написал он в своем telegram-канале.

Он сообщил, что для проведения работ приехала уже четвертая бетономешалка. Залито более 30 кубометров бетона. По предварительным прогнозам, всего потребуется 90 кубометров.

Хлопок бытового газа и последующее возгорание случились рано утром 25 июля. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе источник утечки газа. Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку по факту взрыва бытового газа.

По словам мэра Нижнекамска Рамиля Муллина, жителям всех пострадавших квартир со стороны властей будет оказана максимальная помощь. Укреплять дом начали тем же днем — с подвала здания и до верхних этажей.

Главное о взрыве газа в многоквартирном доме Нижнекамска — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко