Татарстан планирует компенсировать расходы на размещение переселенцев из Крыма

В Татарстане планируют расширить механизм выплат переселенцам: теперь выплачивать компенсации будут организациям, которые размещают переселенцев из Украины и из приграничных российских регионов, такая информация содержится в проекте постановления Кабмина республики.



Выплаты будут предоставлять за размещение переселенцев из российских регионов, в которых введен максимальный и средний уровни реагирования: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

Татарстан ранее выплачивал компенсации за размещение переселенцев из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В апреле вынужденные переселенцы из Херсона и Херсонской области начали прибывать в Казань. Для переезда им выделяют жилищные сертификаты за счет федерального бюджета плюс единовременную выплату в 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. В республике сумма жилищного сертификата определяется из расчета 88 737 рублей за 1 кв. м.

В татарстанском Минстрое организовали работу по оформлению документов на покупку жилья эвакуировавшимся беженцам из Херсона и части Херсонской области. Президент Гильдии риелторов РТ Анастасия Голяшева, которой довелось заниматься подбором квартир для переезжающих граждан рассказала, что «суммы у всех разные, но неплохой домик в Казани купить можно». Подробнее о механизме жилищных сертификатов для вынужденных переселенцев — читайте в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко