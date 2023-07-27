В Анголе выразили заинтересованность в изучении промышленного потенциала Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Анголы Антониу Тете на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка».



Минниханов отметил, что сотрудничество Татарстана и Анголы пока незначительное, однако регион готов способствовать укреплению российско-ангольских отношений:

— В разное время в Анголу поставлялись большегрузы, производимые в Татарстане. Ваша страна — крупнейший после Нигерии производитель нефти в Африке. Мы могли бы рассмотреть возможности взаимодействия по данному направлению, — приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Раис республики отметил большой потенциал для развития связей с компаниями из Анголы в разных областях: нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним, IT и другие высокие технологии, медицина и фармацевтика, АПК и др.

Министр иностранных дел Анголы Тете высказал заинтересованность в изучении промышленного потенциала Татарстана. Особенно республика заинтересована в разведке и добыче углеводородного сырья — у Татарстана в этой сфере наработан серьезный опыт:

— Сейчас открыты несколько новых нефтеперерабатывающих производств, что является выгодным для нас. Мы хотим повысить как эффективность добычи нефти, так и качество ее переработки, — сказал Антониу Тете.

На форуме «Россия — Африка» Рустам Минниханов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и премьер-министром Мавритании Мохаммедом Ульд Билалом.

Международный форум «Россия — Африка» проходит в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Участие в нем подтвердили 49 из 54 стран африканского континента. Из них 17 представлены на уровне глав государств, еще по пять — на уровне вице-президентов и глав правительств и парламентов.

В форуме «Россия — Африка», в частности, принимает участие президент Сенегала Маки Салл, который побывал в Татарстане 25 и 26 июля. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко