Товарооборот между Татарстаном и Тунисом в первом квартале 2023 года превысил $20 млн

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Туниса Набилем Аммаром на втором экономическом форуме «Россия — Африка», сообщает его пресс-служба.



— Мы заинтересованы в расширении экспортных поставок в Тунис нефтехимической и машиностроительной продукции, в том числе судов, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования, сельхозтоваров. Также и во встречных поставках из Туниса — продовольствия, фруктов, овощей, морепродуктов, товаров легкой промышленности и др., — сказал Минниханов.

Товарооборот между Татарстаном и Тунисом в прошлом году составил $12,6 млн, а в первом квартале 2023-го превысил $20 млн.

Минниханов отметил необходимость культурного обмена и возможностей спорта:

— Также есть хорошие возможности для сотрудничества в области культуры и туризма. Тем более что курорты Туниса популярны у туристов. В свою очередь, в Татарстане расположены три объекта, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, это Казанский Кремль, древний город Болгар и остров-град Свияжск, — все они могут быть интересны для туристов из Туниса.

Набиль Аммар указал, что Тунис заинтересован в укреплении связей и установлении новых деловых контактов. Он предложил активизировать взаимодействие бизнес-миссий. В свою очередь, Рустам Минниханов предложил создать рабочие группы по ряду направлений для тесного взаимодействия между Татарстаном и Тунисом.

На форуме «Россия — Африка» Рустам Минниханов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, премьер-министром Мавритании Мохаммедом Ульд Билалом и министром иностранных дел Анголы Антониу Тете.

Международный форум «Россия — Африка» проходит в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Участие в нем подтвердили 49 из 54 стран африканского континента. Из них 17 представлены на уровне глав государств, еще по пять — на уровне вице-президентов и глав правительств и парламентов.

В форуме «Россия — Африка», в частности, принимает участие президент Сенегала Маки Салл, который побывал в Татарстане 25 и 26 июля. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко