Европейский центральный банк повысил базовую ставку до 4,25% годовых

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, такое решение принял Совет управляющих регулятора:

— Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 б.п., — сказано в сообщении по итогам заседания.

Ставка по депозитам увеличена до 3,75%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — до 4,5%.

В июне ЕЦБ предупредил Еврокомиссию, что использование прибыли с замороженных российских активов для восстановления Украины может подорвать доверие к евро как к мировой валюте. По мнению ЕЦБ, использование процентных доходов от замороженных российских активов может побудить другие центробанки отвернуться от европейской валюты, особенно если решение будет принято в одностороннем порядке, то есть без других стран G7.



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Маргарита Головатенко