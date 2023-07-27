Генсек ООН призвал мятежников в Нигере освободить президента страны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить президента Мохамеда Базума. Об этом говорится в сообщении офиса главы всемирной организации.

— Генеральный секретарь резко осуждает неконституционную смену власти в стране, которая была объявлена 26 июля. Он глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.



Помимо этого, генсек призвал «немедленно прекратить все действия, подрывающие демократические принципы в Нигере», и воздерживаться от применения насилия и уважать верховенство права.

Ночью с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. В связи с этим в стране приостановили работу учреждений. Мятежники ввели общенациональный комендантский час с 19.00 до 05.00 (с 21.00 до 07.00 мск).

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Елизавета Пуншева