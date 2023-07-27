Игры БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Стала известна точная дата проведения Игр БРИКС в Казани. Они состоятся в следующем году с 20 по 23 июня, сообщил министр спорта России Олег Матыцин на форуме «Россия — Африка».

В программу Игр БРИКС в Казани вошли 25 видов спорта. На них пригласят национальные команды и сборные из других стран, сообщает ТАСС.

О том, что Игр БРИКС в Казани планируется провести в первом месяце лета 2024 года, Олег Матыцин сообщал в июне этого года. Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов в качестве приблизительной даты называл 4-18 июня.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он же рассказывал, что в программу Игр БРИКС в Казани планируют включить соревнования по национальным видам спорта: «От каждой страны мы хотим предложить по одному виду спорта <...> Пока от Бразилии предложили капоэйра, от Китая — го, от ЮАР — джуксей, от Индии — кабадди, а от России, естественно, борьбу на поясах, наш традиционный вид спорта, который мы культивируем в Татарстане».



Олег Матыцин также объяснял, что игры БРИКС — не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах Казани.



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Татьяна Демина