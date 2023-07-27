ВОЗ: в половине стран мира за месяц не зарегистрировали новых случаев коронавируса

Почти в половине стран мира за месяц не обнаружили ни одного случая коронавируса, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



— В течение этого 28-дневного периода 52% (122 из 234) стран и территорий сообщили по крайней мере об одном случае — доля, которая сокращается с середины 2022 года, — сказано в документе.

За этот период в мире выявлены 868 тысяч новых случаев коронавируса и 3,7 тысячи умерших пациентов.

В начале июля в ВОЗ сообщали, что число летальных исходов от коронавируса в мире за 4 недели, с 5 июня по 2 июля, сократилось на 59%. Заразились за указанный период более 885 тысяч человек, более 4,9 тысячи умерли. В целом количество случаев инфицирования уменьшилось на 48%.

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на психическое здоровье детей и подростков во всем мире, указывали в ВОЗ.



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Маргарита Головатенко