Россия запросила заседание СБ ООН из-за террористических методов Украины

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за действий Украины, которая использует террористические методы. Об этом в своем telegram-канале сообщил постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский.

— Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины, — написал он.

Заседание начнется в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Накануне Великобритания заблокировала выступление одного из российских докладчиков на заседании Совета Безопасности ООН. С заявлением должен был выступить бывший епископ УПЦ Гедеон. Тема была посвящена гонениям на каноническое православие на территории Украины.

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Айрат Назипов