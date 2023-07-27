ФСБ намерена отсудить у «Туполева» 800 млн рублей

Федеральная служба безопасности России требует взыскать 799 млн рублей с авиастроительной компании ПАО «Туполев», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха».



Иск поступил в суд 26 июля. Основания исковых требований в материалах не указаны, иск еще не принят к рассмотрению.

В декабре 2020 года Минобороны подало иск о взыскании с ПАО «Туполев» 5,5 млрд рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 26 декабря 2016 года. Подробнее об этом писало «Реальное время». Министерство подавало иск и в 2021 году.

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Маргарита Головатенко