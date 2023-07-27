На Алтае упал вертолет Ми-8: шесть человек погибли, семь пострадали
В Республике Алтай упал вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтай авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На борту находились 13 человек. Из них шестеро погибли, еще семеро пострадали.
По предварительным данным, причиной аварии стали электрические провода — вертолет задел их, упал и загорелся.
17 июля в Краснодарском крае в акватории Азовского моря упал штурмовик Су-25. Никто не пострадал. По предварительным данным, пилот катапультировался. Его оперативно эвакуировали спасатели.
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