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На Алтае упал вертолет Ми-8: шесть человек погибли, семь пострадали

12:01, 27.07.2023
На Алтае упал вертолет Ми-8: шесть человек погибли, семь пострадали
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Республике Алтай упал вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтай авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На борту находились 13 человек. Из них шестеро погибли, еще семеро пострадали.

По предварительным данным, причиной аварии стали электрические провода — вертолет задел их, упал и загорелся.

17 июля в Краснодарском крае в акватории Азовского моря упал штурмовик Су-25. Никто не пострадал. По предварительным данным, пилот катапультировался. Его оперативно эвакуировали спасатели.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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