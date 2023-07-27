Международные резервы России выросли за неделю на $1,5 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Международные резервы России по состоянию на 21 июля составили $595,9 млрд, увеличившись за неделю на $1,5 млрд, сказано в материалах Банка России.



— Объем международных резервов по состоянию на 21 июля составил $595,9 млрд, увеличившись за неделю на $1,5 млрд, или на 0,3%, преимущественно вследствие положительной переоценки, — сказано в сообщении регулятора.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Международные резервы России с 7 по 14 июля увеличились на $11,3 млрд, или на 1,9% — до $594,4 млрд.

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Маргарита Головатенко