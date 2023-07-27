АвтоВАЗ хочет выпустить первую партию Lada Largus в августе после перерыва

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Черных (архив)

АвтоВАЗ намерен возобновить производство автомобилей Lada Largus в августе. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

— Что касается выпуска Largus с двигателем внутреннего сгорания, мы действительно говорили о запуске осенью этого года. И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску. Даже, может быть, немного раньше, в августе, мы начнем выпуск моделей Largus, первой партии, — сказал он в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что партия будет в количестве 635 автомобилей, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце ноября уже сообщалось, что на АвтоВАЗе планируют возобновить производство Lada Largus в 2023 году. Соколов тогда сообщал, что выпуск автомобиля ожидается не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и с электрической силовой установкой.



Напомним, на предприятии три месяца действовал четырехдневный рабочий режим, который был введен в связи с кризисом в поставках электронных компонентов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов