Внучка Нельсона Манделы может стать амбассадором Игр БРИКС в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека может стать амбассадором Игр БРИКС — 2024 в Казани. Соответствующее предложение ей сделал министр спорта России Олег Матыцин.

— Предлагаю сделать госпожу Манделу первым амбассадором Игр БРИКС, которые пройдут в Казани. Вы продолжаете работу своего деда, мы всегда рады видеть вас в России. У нас всегда есть много возможностей для совместной работы. Мы предложим вам подписать меморандум и начать совместную работу, — цитирует министра Sports.ru.

Ндилека Мандела оценила вклад спорта в образование и развитие детей. Она подчеркнула, что благодаря ему дети получают развитие и воспитание.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— С нетерпением жду мой следующий приезд в Россию, чтобы мы смогли развить нашу коллаборацию, — сказала она.

Нельсон Мандела был президентом ЮАР с 10 мая 1994 года по 14 июня 1999 года. Он считается одним из самых известных активистов в борьбе за права человека. Государственный деятель умер 5 декабря 2013 года.

Игры БРИКС в Казани пройдут в 2024 году с 12 по 23 июня. В программу включили 25 видов спорта. На них пригласят национальные команды и сборные из других стран.

О планах провести Игры БРИКС в Казани в июне 2024 года Олег Матыцин рассказывал в начале лета этого года. Он также объяснял, что игры БРИКС не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах города.

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Айрат Назипов