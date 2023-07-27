СК возбудил дело после падения вертолета Ми-8 на Алтае

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

После падения вертолета Ми-8 компании «Алтайавиа» на Алтае Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Вертолет упал примерно в 15.00 (11.00 мск) в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место ЧП, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

При заходе на посадку вертолет зацепил провода, упал и загорелся. На борту Ми-8 находились три пилота и 12 туристов. Шестеро человек погибли. По последним данным, пострадали девять человек.

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Маргарита Головатенко