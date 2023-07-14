Итоги дня: товарищеский матч России и Ирана в Казани, запрет смены пола, рассмотрение статуса ЧВК
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 14 июля:
- В Казани прошел товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирана. Он завершился победой российских игроков со счетом 4:0. Первый гол забила уроженка Татарстана Алсу Абдуллина.
- В «Татмелиорации» прошли обыски. По данным источников «Реального времени», силовики подозревают работников компании в укрытии от уплаты в бюджет более 120 млн рублей.
- Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы дополнительных мер защиты критически важных объектов. Один из докладов представил директор ФСБ Александр Бортников.
- До конца 2024 года создадут 3D-модель Казани. Уже готова тестовая версия одного из микрорайонов города. В будущем цифровой двойник должен помочь в принятии решений и планировании при строительстве домов и соцобъектов.
- В Казани могут появиться первые интерактивные пункты набора добровольцев на военную службу по контракту — в ТЦ KazanMall и экстрим-парке «Урам». Разработкой концепции проекта и работой «в поле» занимается агентство «Муста ярви» экс-бренд-директора «Татспиртпрома» Натальи Перттунен.
- В Татарстане утвердили план мероприятий по проведению в республике Года педагога и наставника на второе полугодие. В программу входит установка памятника и открытие сквера учителя. В планах также открытие музея образования.
- Депутаты Госдумы во втором чтении проголосовали за повышение предельного возраста для пребывающих в запасе военных на 5 лет. Если документ примут окончательно, то предельный возраст военнообязанных увеличится с 35 до 40 лет по первому разряду, с 45 лет до 50 лет — по второму, с 50 до 55 лет — по третьему.
- В Татарстане закрыли уголовное дело против профессора КНИТУ-КХТИ Руслана Гарипова, который подозревался в превышении своих должностных полномочий. Причина — отсутствие состава преступления.
- Татарстан остался без субсидий на получение господдержки инвестпроектов по созданию глэмпингов. Минэкономразвития России решило выделить деньги тем регионам, которые их еще не получали в прошлом году, в том числе новым субъектам.
- Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон о запрете по смене пола. Исключение сделано для медицинских вмешательств, необходимых для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.
- Российские власти собираются рассмотреть статус частных военных компаний. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков после слов главы государства о том, что «Вагнера» юридически не существует, так как нет закона о ЧВК.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретился с главой «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым и обсудил с ним развитие различных проектов в республике. Основной темой встречи стали моногорода.
- Кабмин России расширил перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории страны — в него включили 21 новую позицию. В список вошли особо опасные для здоровья вещества из числа бензодиазепинов, опиоидов, фенилалкиламинов и синтетических каннабиноидов.
- В Татарстане в начале лета ускорилась годовая инфляция. В июне она составила 2,21% после 0,93% в мае. Рост инфляции в годовом выражении зафиксировали впервые в этом году.
- В целом в России в июне годовая инфляция повысилась до 3,25%. По прогнозу Центробанка она «продолжит увеличиваться по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года».
Ключевые события 505-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как сообщает Минобороны России, вооруженные силы страны на Донецком направлении отразили 16 атак ВСУ. Потери украинских войск составили до 280 военных, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Д-20» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN-TPQ-36.
- На Краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ около Невского (ЛНР) и Григоровки (ДНР). За сутки погибло до 90 украинских военнослужащих, уничтожен один танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.
- На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 70 украинских солдат. ВСУ потеряли пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу «Д-30».
- На Краснолиманском направлении ВСУ предприняли попытку атаки позиций российских войск — она отражена. Вооруженные силы России уничтожили боевую машину пехоты и два автомобиля типа «Пикап».
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