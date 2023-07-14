Госдума одобрила во втором чтении повышение предельного возраста для пребывающих в запасе

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания, на пять лет, сообщает «РИА Новости».



Согласно документу, предельный возраст военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Увеличивается и предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для граждан с воинскими званиями старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для иных званий — 55 лет.

Предполагается приостановление пребывания гражданина в резерве в период службы по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира за пределами России и в случае добровольного содействия выполнению задач вооруженных сил.

Предполагается возможность заключения военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем, если его обязанности не связаны с использованием государственной тайны.

В марте 2023 года в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Госдума в июле может рассмотреть законопроект.

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Маргарита Головатенко